أول ظهور لتوم هانكس وزوجته بعد إصابتهما بكورونا.. ورسالة عن وضعهما الصحي

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الممثل الأميركي توم هانكس أول صورة له ولزوجته ريتا ويلسون من داخل الحجر الصحي، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام بعد إصابتهما بالكورونا.

وأرفق توم هانكس الصورة برسالة طمأنة لجمهوره شرح فيها وضعهما الصحي، جاء فيها:” أود أن أشكر الجميع أنا هنا بصحبة زوجتي والجميع يهتمون بنا كثيراً. نحن مصابان بـ covid- 19، لذلك فنحن معزولان حتى لا ننقل المرض لأي شخص آخر”.

وأضاف:” هناك من لا يمكنهم مقاومة المرض، وقد يؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة لهم. نحن نعيش كل يوم بيومه. هناك أشياء نقوم بها من أجل التغلب على هذه المحنة وفقاً لنصائح الخبراء، ونعتني بأنفسنا وببعضنا البعض. لا مكان للبكاء في ملعب البيسبول، أليس كذلك؟”.