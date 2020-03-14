سيدة تدّعي بأنها بيونسيه.. بعد إقدامها على سرقة سيارة!

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متابعة بتجــــــــــرد: اعتُقلت سيدة من نيومكسيكو يوم السبت بعدما أقدمت على سرقة سيارة وادّعت أمام الشرطة بأنها النجمة بيونسيه.
وأشار تقرير المحكمة الى أن أحد عناصر الشرطة رصد سورينا هنري، البالغة من العمر 48 عاماً، في سيارة مسروقة كما أنها حاولت إيقاف حركة المرور.
وبحسب المعلومات، فقد تجاهلت هنري الشرطي وتوجهت الى منزلها. وبعدما واجهها العنصر ادّعت بأنها النجمة بيونسيه، وقد اضطر الشرطي الى استخدام بصمات الأصابع للتعرف عليها.
ويقال إن هنري قد لفتت في وقت لاحق الى أنها وجدت المفاتيح داخل السيارة وقررت التنزه.
إشارة الى أن هنري تواجه تهم الاستيلاء غير المشروع على سيارة، إخفاء هويتها ومقاومة عنصر الشرطة أو التهرب منه أو إعاقته.
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