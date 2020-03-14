شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى ينتهى من تسجيل أغنية جديدة بتوقيع مدين وملاك عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمود الليثي من تسجيل أغنية جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، والمفارقة أنه يتعاون من خلالها مع الملحن مدين صاحب الأغانى الرومانسية والكلاسيكية، ويكتب كلماتها ملاك عادل، وتوزيع الموسيقى أحمد عبد السلام، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى، طرح محمود الليثي مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا بجح" على "يوتيوب"، وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع أشرف البرنس، وألحان محمد غنيم، وتقول كلمات الأغنية: علمت جاري أصول كارى سبق هو، اتاريه مليه الغل والحقد كان هو، لا عايزنى فى الدنيا أعيش ولا حتى آكل عيش، كأن فى الدنيا مفيش فى الدنيا غير هو، أه يا ناقص ياللى باصص لى فى جيبى، طب بناقص من اللى كان عامل حبيبى والندالة كتير دى عندك كتير دى عندك بالصفايح.

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كانت آخر أعمال محمود الليثي في السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسي، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، صافيناز، نرمين ماهر ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى، ودارت أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول الفنان المشهور "الليثي" الذي يضطر للزواج من بوسي، بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذي يبلغ خمسة مليون جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيق.

يذكر أن المطرب الشعبى محمود الليثى أحيا حفل غنائي كبير، في أبو ظبى الأيام الماضية بحضور عدد كبير من جمهوره وتم تكريمه بعد انتهاء الحفل، حيث قدم الليثى خلال الحفل عدد كبير من أغانيه منها "عم ياصباد" "أطاوع" و"هتجوز تانى" و"هاقطعك" و"الست لما"، "بونبوناية"، "سيما سيما"، "سوق البنات"، وغيرها من الأغانى التى رددها معه جميع الحضور ورفع الحفل شعار كامل العدد وأشرف على الحفل مصطفى السويفى الذى تعاون معه فى أغنيته الأخيرة "سهرانين" التى جمعته بالمطرب حسام الحسينى.