شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال عن فيروس كورونا: كفاية تلامس جسدى في السلامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب رامى جمال، أن الظروف المواكبة لانتشار فيروس كورونا تتطلب تصرفات من نوع خاص، حيث من الواحب على كل فرد في المجتمع حماية نفسه، موضحا إلى ضرورة تجنب أي تلامس جسدى، والحفاظ على اليد دائما نظيفة، وذلك للوقاية من الفيروسات.

وكتب رامى جمال، عبر حسابه بموقع تويتر:"الظروف الخاصة تتطلب تصرفات من نوع خاص، كل فرد في المجتمع عليه واجب حماية نفسه والمساهمة في حماية غيره و المجتمع ككل ، انشروا الوعى بين الناس بالتصرفات السليمة، كفاية تلامس جسدى في السلامات، حافظ على نظافة أيد ك دايما وماتقربهاش من وشك إلا بعد ما تغسلها بالميه والصابون كويس جدا، تجنب أي تجمعات ملهاش لأزمة التزم دايما بالنشرات الرسمية من الجهات الرسمية وربنا يسلم الجميع.. الظروف سخفت والتسقيف للى بيعمل احتياطاته.. ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا".



رامى جمال

وكان المطرب رامى جمال طرح ألبومه الجديد "أنا لوحدى" بالتزامن مع عيد الحب وذلك بعد طرح أغنيتين قبل الألبوم وهما كليب "سقف" والذى تصدر جميع المنصات على مواقع التواصل الاجتماعى، ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، وتخطت نسبة مشاهدته أكثر من 10 ملايين مشاهدة حتى الآن.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الجمعة، خروج حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى اليوم، بالإضافة إلي تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليها معمليا إلي سلبية من 27 إلي 32 حالة.

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وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 93 حالة من ضمنهم 21 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التى توفيت أمس الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذى توفي يوم الأحد الماضي الموافق 8 مارس".