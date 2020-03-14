شكرا لقرائتكم خبر عن زينة: كله يقول مبروك أنا وأستاذ سيد رجب.. (صورة) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النجمة زينة تساؤلات متابعيها من قليل بعدما نشرت صورة تجمعها بالفنان سيد رجب على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" مع تعليق: كله يقول مبروك أنا وأستاذ سيد رجب، دون توضيح سبب طلب المباركات ومناسبة هذه الصورة، مما جعل الجمهور يتسائل حول الأمر.





وعادت زينة إلى القاهرة الأسبوع الماضي بعد تكريمها من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في حفل افتتاحه وعُقد لها مؤتمر صحفي تحدثت خلاله عن تجربتها في السينما وبدايتها مرورًا بأهم المحطات في مشوارها والأفلام التي قدمتها مع كبار المخرجين مثل داوود عبد السيد وشريف عرفه ومحمد امين الذي قدمت معه أهم أفلامها "بنتين من مصر" وتنتظر فيلمها الجديد معه "التاريخ السري لكوثر".

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واستأنفت زينة تصوير مسلسلها الجديد "جمع سالم" الذى تخوض به السباق الرمضاني المقبل، تأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وتدر الأحداث درامي اجتماعي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية.

وتعود زينة بـ "جمع سالم" إلى الدراما بعد غياب العام الماضى حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" في عام 2018، وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب ونسرين أمين ومحمد شاهين ومى القاضي وحازم سمير وصفوة ومحمد أبو الوفا ومصطفى عبد السلام وهدى الاتربى وياسمين عادل وتأليف محمد الصفتى وإخراج زياد وشاحى.