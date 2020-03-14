شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.. أعرف قالوا إيه لبعض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل الفنان أحمد العوضى فى النجمة ياسمين عبد العزيز بعد أن نشرت صورة جديدة لها على إنستجرام، وكتب لها فى تعليق على الصورة بحبك مرفق بقلوب حمراء لترد عليه ياسمين بايموجى مكسوفة وقلوب حمراء، ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقط، بل فى نفس الوقت نشر أحمد العوضى صورة جديدة له على إنستجرام، لتدخل ياسمين تعلق على الصورة قائلة: " من أجلك أنت" ليرد عليها العوضى بايموجى قلوب حمراء.





وشهدت الأيام الماضية، إعلان الفنان أحمد العوضى والنجمة ياسمين عبد العزيز، قصة حبهما وارتباطهما سويًا، بعد المناوشات المتبادلة التي حثت بين العوضي وشقيق ياسمين عبر منصات السوشيال ميديا، والتي انتهت بالإفصاح عن حبهما للجميع.





وعلى سياق آخر، تعرضت النجمة ياسمين عبد العزيز، لهجوم شرس من شقيقها وائل عبد العزيز، بسبب علاقتها العاطفية مع الفنان أحمد العوضى، إلا أن ياسمين أكدت مواصلة حياتها وعملها بشكل طبيعى للغاية، وكأنها ليست طرفًا في الأزمة، وشاركت الكثير من صورها داخل كواليس تصوير مسلسلها "ونحب تانى ليه" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

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اختارت ياسمين عبد العزيز المؤلف عمرو محمود ياسين، لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعى رومانسى، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة ، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه‪ .‬

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.