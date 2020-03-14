فاتن الحلو: خبر هروب أسد مصر الجديدة إشاعة

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وقالت فاتن الحلو، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الأمان هو أكثر ما يشغل بالهم في السيرك الخاص بها، موضحة أنه من المستحيل وقوع مثل هذه الحوادث لديها.
ونفت مدربة الأسود معرفتها بسبب ظهور أو ترويج تلك الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة المواطنين بالتأكد قبل نشر الأخبار على مواقع التواصل من مصادر غير موثقة.
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