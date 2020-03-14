شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن الحلو: خبر هروب أسد مصر الجديدة إشاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت مدربة الأسود فاتن الحلو، ما تردد من إشاعات بشأن هروب أسد من السيرك الخاص بها بمصر الجديدة، مؤكدة أن الأمر لا يتعدى كونه إشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت فاتن الحلو، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الأمان هو أكثر ما يشغل بالهم في السيرك الخاص بها، موضحة أنه من المستحيل وقوع مثل هذه الحوادث لديها.

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ونفت مدربة الأسود معرفتها بسبب ظهور أو ترويج تلك الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة المواطنين بالتأكد قبل نشر الأخبار على مواقع التواصل من مصادر غير موثقة.