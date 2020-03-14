شكرا لقرائتكم خبر عن آخر فيلمين لفريد الأطرش والعندليب بتوقيع ميرفت أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما يحدث صراعا فنيا بين أقطاب الفن، وإذا ما تجولنا في تاريخ الفن، سنجد قامتين فنيتين في مجال الطرب كل قامة لها طعمها ومذاقها الخاص، وهما الفنان فريد الأطرش والفنان عبد الحليم حافظ، وكان مجال الصراع الفني بينهما يأخذ أشكالا متعددة، فمرة يكون الصراع علي إقامة حفلة في معاد معين ، أو على مسرح ما وكذلك يكون الصراع على اختيار بطلة لفيلم جديد، ولقد لعب القدر دورا هاما في حياة الفنانة ميرفت أمين حيث شاركت كل من الفنانين آخر أفلامهما.

أثناء التحضير لبدء تصوير "أبى فوق الشجرة"، رشح "عبد الحليم" نجلاء فتحي لتجسيد دور حبيبة البطل، وبدأ المخرج حسين كمال في التحضير لتصوير الفيلم واستمر ذلك لعدة شهور، ولكنه فوجئ يوما أن عبد الحليم يطلب منه تغيير بطلة الفيلم وطلب منه إسناد دول "حبيبة البطل" إلى ميرفت أمين بدلا من نجلا فتحي، التي استبعدها لأن شقيقتها كانت ستتزوج في تلك الفترة من أمير عربي، وخاف أن تبدأ نجلاء فتحي تصوير الفيلم ثم يطلبها أحد أشقاء الأمير العربي للزواج فتترك الفيلم في منتصف الطريق، وشاركت ميرفت أمين الفنان عبد الحليم حافظ فيلم " أبي فوق الشجرة " بالفعل والذي تم عرضه يوم 17 فبراير 1969 وكان أخر أفلامه ، حيث توفي العندليب يوم 30 مارس 1977 وهو يقوم بتحضير فيلم تشاركه البطولة سعاد حسني ولم يكتب له الخروج الي النور .

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أما الفنان فريد الأطرش فكان يقوم بتحضير فيلم نغم في حياتي عام 1975 مع المخرج هنري بركات وقد رشح الأطرش ميرفت أمين للبطولة أمامه فتلقت ميرفت أمين مكالمه من المخرج هنري بركات يخبرها برغبة فريد فاندهشت ميرفت خاصة أن فريد كان في المستشفى قبل شهر، فقال لها هنري فريد كالقطط بسبعة أرواح فوافقت وتم التصوير في بيروت وتوفي الأطرش في نفس عام عرض الفيلم، حيث عرض الفيلم يوم 25 أكتوبر 1975 وتوفي فريد يوم 26 ديسمبر من نفس العام.