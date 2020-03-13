متابعة بتجــــــــــرد: في العام الماضي، أعلنت الأميرة بياتريس خطوبتها من إدواردو مابيلي موزي، حيث اضطر الثنائي إلى تأجيل احتفاله إثر الفضيحة التي أحاطت بوالدها الأمير أندرو.
فهذا العام، كشف الزوجان تفاصيل زفافهما المنتظر مع تحديد موعد زفافهما يوم الجمعة 29 أيار من العام 2020.
فمنحت الملكة إليزابيث إذناً للحفل الذي سيقام في The Royal Chapel بقصر سانت جيمس كما سيتبع حفل الزفاف حفل استقبال خاص من تقدمة الملكة في حدائق قصر باكنغهام.
ولكن بعد تفشي وباء كورونا في العالم، هناك مخاوف من احتمال تأجيل زفاف بياتريس وإدواردو.
وكشف خبير ملكي عبر صحيفة The Telegraph أن الأعمال في هذا الخصوص قد تتوقف مع إنتشار الفيروس المستجد كما أن إدواردو لديه أقارب في إيطاليا المقفلة تماماً جراء الانتشار الكثيف لفيروس كورونا.
وقال الخبير إنه على الرغم من عدم وجود أي شيء يفيد بأن إيطاليا ستبقى مغلقة حتى نهاية شهر أيار فمن الواضح أن الأمر برمته يلقي بظلال من الشك على قائمة الضيوف.
والجدير ذكره أن العائلة المالكة لم تعلق حتى الآن على الشائعات.
كانت هذه تفاصيل خبر حفل زفاف الأميرة بياتريس مهدد بسبب فيروس كورونا.. هل يتم تأجيله؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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