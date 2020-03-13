الموت يُفجع ديانا حداد

متابعة بتجــــــــــرد: نعت الفنانة اللبنانية ديانا حداد جدتها اليوم عبر صفحتها الخاصة على تطبيق إنستغرام. فنشرت حداد صورة كُتب عليها “البقاء لله”، وعلقت عليها كاتبةً: “انتقلت الى رحمة الله جدتي الغالية (والدة والدتي رحمهما الله وغفر لهما واسكنهما فسيح جناته) اليوم الجمعة الموافق 13/3/2020”. وأضافت: “دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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