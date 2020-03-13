“منخفض التنين” يلحق اضراراً بمنزل ميريام فارس

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس عبر خاصية الستوري على إنستغرام صوراً للأضرار الّتي لحقت بمنزلها في الساعات الماضية بسبب “منخفض التنين”.

بالمقابل، تلتزم الفنانة ميريام فارس بحملة “خليك بالبيت” ولا تغادر منزلها بل تمضي الوقت مع عائلتها لحمايتهم من فيروس كورونا، فنشرت مقطع فيديو جديد من داخل منزلها مُرفقاً بهاشتاغ #خليك_بالبيت.

وفي التفاصيل، بدت ميريام فارس في الفيديو الّذي نشرته على تطبيق إنستغرام وهي مستلقية على الأريكة ضمن أجزاء منزليّة بإمتياز، ويحاول إبنها جايدن النوم فوق رأسها، فعلّقت ممازحةً “عادي فطّسني”.

ونال الفيديو إنتشاراً واسعاً وحصد مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.