سيلين ديون تنفي إصابتها بفيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"يلاف" من بيروت: أقلقت النجمة سيلين ديون محبيها على صحتها بتأجيل بعض حفلاتها التي كانت مقررة ضمن جولتها الأميركية، بسبب شعورها بعوارض نزلة البرد بعد تقديم ست حفلات في نيويورك. فكتبت مدونة اعتذار عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "أنا آسفة للغاية لإحباط جمهوري في العاصمة واشنطن وبيتسبيرج، آمل أن يتفهمني الجميع".

الجدير ذكره أنها أجرت الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا وجاءت النتائج سليمة، إلا أنها التزمت بتعليمات الأطباء بالراحة لمدة تتراوح بين 5 و 7 أيام. مع الإشارة إلى أنها بدأت بيانها بعبارة تؤكد على أنها تعاني من عوارض نزلة برد عادية "DUE TO COMMON COLD". ما يعني أنها تعمدت التأكيد على سلامتها من فيروس covid19 مواضيع قد تهمك :

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