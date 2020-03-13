شكرا لقرائتكم خبر عن هكون في مصر بكرة.. أول تعليق من أحمد فهمي بعد خضوعه لعملية جراحية في بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد فهمي، على طمأنه جمهوره بصور جديدة له نشرها عبر حسابه بانستجرام، من داخل غرفة العمليات، بعد إجراءه لعملية جراحية في المريء، في بلجيكا.

وكتب فهمي قائلاً "الحمد لله خرجت من العملية بسلام .. تحس ان انا مقفوش فى بيت دعارة .. بشكر جدا د حسام غنيم الدكتور المصرى الجدع جدا اللى صمم ييجى معايا بلجيكا و انا بعمل العملية رغم مشاغلة.. و بشكر بروفيسور جاك ديفير البلجيكي على حسن الاستقبال .. انشاء الله اكون فى مصر بكرة وهكمل شغل الاحد انشاء الله ????????".

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ومن المقرر أن يعود أحمد فهمى إلى القاهرة غداً السبت بعد اجرائه العملية مباشرة، حيث أنه مرتبط بتصوير مسلسله الجديد "تيمون وبومبا" يوم الأحد المقبل، حيث نسق فهمى مع صناع العمل استكمال مشاهدة فور عودته الى القاهرة مباشرة حتى لا يعطل التصوير خاصة وأن الوقت ضيق ولا مجال للأجازات خلال هذه الفترة حتى حلول شهر رمضان.

مسلسل "تيمون وبومبا" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد فهمى وأكرم حسنى وبيومى فؤاد وويزو وعارفة عبد الرسول، لطفى لبيب، والطفل إسماعيل أحمد الجندى – نجل مخرج العمل – والطفلة هنا زهران، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات جار الاستقرار عليهم.

وخلال السنوات القليلة الماضية استطاع أحمد فهمى وأكرم حسنى تقديم ثنائى ناجح سواء فى العديد من الأعمال بالدراما أو السينما حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعدها تعاونا فى مسلسل "ريح المدام"، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".