شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق مبدئى بين وحيد حامد ومحمد ياسين لـ إخراج "الجماعة 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن هناك اتفاقا مبدئيا جرى بين الكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج القدير محمد ياسين، لتولى الأخير مهمة إخراج مسلسل "الجماعة 3"، الذى تقوم على إنتاجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولكن لم يتم التوقيع الرسمي لحين الاتفاق مع الجهات المنوطة بشكل كامل على جميع التفاصيل التى تخص المسلسل.

وكانت قد أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، موخراً، عن تعاقدها مع الكاتب الكبير وحيد حامد على الجزء الثالث من مسلسل الجماعة، وكشف المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن المسلسل ما زال فى طور الكتابة مع القامة الكبيرة وحيد حامد، والذى حرصت الشركة على العمل معه، وبعدما تتم الكتابة سيتم الإعلان عن مراحل الإنتاج والمشاركين فى العمل.

Advertisements

وأضاف "صالح" أن العمل سيأتى مكملا للجزأين السابقين والذين عرضا فى 2010 و2017 واللذين أبدع فيها قلم وحيد حامد فى سرد وتوثيق أجزاء دقيقة من التاريخ المعاصر لمصر، ويستمر ذلك فى الجزء المزمع البدء فيه بإذن الله.

ويأتى هذا فى ظل ما أعلنه تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة، بالاهتمام بأعمال الكتاب الكبار وتوفير كل الإمكانيات لهم حتى يصل إبداعهم للجمهور. وتبدى الشركة سعادتها الكبيرة بعودة وحيد حامد إلى الكتابة لاستكمال سلسلة "الجماعة" التى تكشف الدور المتطرف والإرهابى الذى لعبته جماعة الإخوان فى تاريخ مصر، وكيف أصبحت أفكارهم هى المرجعية الأولى لكل التنظيمات الإرهابية فى العالم، كما تهدف هذه الأعمال إلى توعية الشباب وتنويرهم بتاريخهم والشخصية المصرية المبدعة.

يشار إلى أن المخرج محمد ياسين قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "أفراح القبة" عام 2016، وشارك في بطولته كل من النجوم منى زكى، أحمد السعدنى، إياد نصار، رانيا يوسف، وآخرين.