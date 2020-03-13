رسميا خطوبة احمد ابو هشيمة وياسمين صبري في حفل عائلي

احتفلت ياسمين صبري برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في حفل عائلي أقيم بحضور عدد من الأقارب والأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وأكد ابو هشيمة في تصريحات صحفية منذ قليل بأن الحفل أقيم بالفعل على المستوى العائلي وان عقد القران لم يتحدد موعده بعد وستم الاعلان عن الزفاف قريبا جدا.

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يذكر أن ابو هشيمة اختار بدلة الخطوبة باللون الأسود القطيفة فيما اختارت ياسمين فستان باللون الذي يضم نقوش بجلد النمر يصل لأسفل الركبة وارتدت المجهورات التي ارتدتها منذ يومين فيما أرجح البعض أن تكون هي الشبكة التي قدمها لها.

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وكانت ياسمين قد تصدرت ياسمين صبري قائمة الأكثر رواجا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر ابو هشيمة صورة ليده وهي تحتضن يد سيدة وكتب عليها حبي وأكد البعض انها صورة يد ياسمين صبري خصوصا مع تشابه المجوهرات التي ظهرت في الصورة مع مجوهرات ارتدتها ياسمين صبري في صورة سابقة.

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وكانت صبري قد نشرت خلال الايام الاخيرة مقطعًا مصورًا أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي تتزيّن بخاتم ثمين جدا ، ارتدته في يدها اليمنى مما جعل البعض يتساءل عن حقيقة خطوبتها وترددت العديد من الشائعات منها خطوبتها سرا لرجل أعمال مصري شهير.