محمد رمضان يطلق «تسونامي».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق الفنان والنجم المصري محمد رمضان أحدث أغانيه جديد تحمل عنوان “تسونامي” عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وفي سياق اَخر يخوض محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “البرنس” ويواصل حالياً تصوير مشاهده بالعمل.

مسلسل البرنس من بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر ورحاب الجمل ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي لتامر مرسي.

وكان الفنان محمد رمضان قد رد، على طلب الفنان باسم سمرة، بعمل مناظرة تجمعهما، بفيلم روائي قصير مدته 10 دقائق فقط بعد حالة الجدل التي أثيرت بينهما مؤخرًا.

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محمد رمضان، قال في تصريحات تلفزيونية له، إنه يحب الفنان باسم سمرة، وفيما يتعلق بالمناظرة قال: باسم أخويا وحبيبي ومش مستاهلة تحدي ومعندناش وقت.. لو فاضي هعمل كدا”.

بداية الأزمة بين محمد رمضان، وباسم سمرة، كانت على خلفية دفع الأخير له خلال تواجدهما في أحد الأفراح الشعبية، وقال محمد رمضان، في تعليقه على الواقعة، إن باسم سمرة لم يكن في وعيه، عندما دفعه في المناسبة، مضيفًا: “لو كان في وعيه كنت ناولته بإيدي الشمال”.

ورد باسم سمرة، على كلام رمضان قائلًا: “أنا مقدرش أرد عليه أنا ابن ناس”، مشيرا إلى أنه يدعوه لفيلم 10 دقائق روائي قصير ببطولة مشتركة لمناظرته في التمثيل.

وأضاف: محمد رمضان الشيطان سايقه ومعرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده.. ما تصحي يا ابني لنفسك .. أنت بتقول نمبر وان وأنا هوريك.. لكن ميطلعش على التلفزيون يقل مني أنا مش عيل صغير”.