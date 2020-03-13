وفاة جدة ديانا حداد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت الفنانة اللبنانية ديانا حداد بوفاة جدتها لوالدتها، الجمعة 13 مارس.

ديانا أعلنت هذا الخبر الحزين، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: “انتقلت الى رحمة الله جدتي الغالية ( والدة والدتي رحمهما الله وغفر لهما واسكنهما فسيح جناته ) اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٠/٣/١٣”.

الفنانة اللبنانية طلبت من جمهورها الدعاء لجدتها الراحلة، بقولها: “دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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وكانت الفنانة اللبنانية ديانا حداد قد حلت مؤخرا ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة”، تقديم الفنانة إسعاد يونس، وتحدثت خلال الحلقة عن أهم المحطات في مشوارها الفني.

يذكر أن ديانا حداد كانت قد طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنية “ما حد يحس بالعاشق” من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، مكس وماستر ناصر ساوند.

من ناحية أخرى، احتفلت ديانا حداد مؤخرا بتجاوز نسبة مشاهدة أغنية «إلى هنا» حاجز الـ100 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، والتي كانت قد اطلقتها عام2017، حيث شكرت الفنانة محبيها واعتبرت هذا الرقم إضافة قوية لمسيرتها الفنية، حيث كتبت: «الحمدالله”إلى هنا ” تخطت حاجز ال 100 مليون مشاهدة على قناتي الرسمية في موقع يوتيوب، نجاح جديد أضيفه الى مشواري الفني ، أشكركم حبايبي على دعمكم المتواصل، ومشاركتكم دائماً النجاحات والتميز، وان شاء الله مستمرة في مشواري عبر الإستمرار في طرح الأعمال الغنائية اللي صارت جاهزة لطرحها خلال الفترة المقبل».