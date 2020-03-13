رامز الأسود: معتصم النهار لا يستحق النجومية.. ودريد لحام فنان تجاري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حل الفنان السوري رامز الأسود ضيفا على إذاعة "ميلودي أف أم"، حيث كشف خلال حواره عن رأيه حول عدد من نجوم بلده والدراما العربية، إلا أن تصريحاته أثارت جدلا واسعا لما حملته من هجوم وانتقاد كبير لهم.

وعن مواطنه الفنان معتصم النهار، قال الأسود: "إنه لا يستحق حالة النجومية من حوله، هو وسيم نعم وربما موهوب، إنما لا يستاهل هذا النجاح، لسنا بأصدقاء ويجمعنا سلام فقط، وأنا لا أحلم بأن أكون في المكان الذي وصل له معتصم بل أحلم بأن أمثل أمام (ميريل ستريب) بدلا من هؤلاء البنات والـ(القطش واللحش)".

وأثار هذا التصريح ضجة كبيرة خاصة في وصفه الأخير حول البنات، واعتبر البعض أنه قصد الفنانات اللبنانيات لا سيما أن النهار حقق شهرته الأخيرة من خلال مسلسل "خمسة ونص" أمام الفنانة اللبنانية نادين نجيم.

أما عن دخول الفنانة السورية جيني إسبر عالم تدريب التمثيل، فقد وصف الأسود الأمر بـ"الكارثة"، وعن الفنان يزن السيد فصرح الأسود قائلا: "يزن نجم سوشيال ميديا أكثر من ممثل، هو يعلم جيدا أنني لا أجامل وهذا رأيي الحقيقي به، يزن يظهر على السوشال ميديا أكثر من التلفزيون ولم يقدم لغاية اليوم أي دور يلفتني، لا أظن أن هذا هو المكان الذي يناسب يزن وطبعا نفس الكلام ينطبق على كثر وليس عليه فقط".

ومن أكثر تصريحاته جرأة كانت حول الفنان الكبير دريد لحام، إذ صرح رامز قائلا: "الأستاذ دريد لحام فنان تجاري، هذا ليس بتوصيف معيب بل هو توصيف واقعي، حتى عندما صنع مسرحا فصنعه بطريقة تجارية، ومع أنها ليست بصفة سلبية إنما هذا الفن لا يحمل نفس قيمة الفن اللا تجاري".

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وعن الفنانة السورية هبه نور صرح الأسود قائلا: "موهبتها ليست قوية على الرغم من كونها من النساء الجميلات التي تعرف كمية جمالها وتعمل على خدمة هذا الجمال، من الممكن أن يتم توظيف مقوماتها في دور معين وعندئذ ستخرج بنتيجة جيدة".

ولم تقتصر تصريحات الأسود عن نجوم بلده، إذ تحدث عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وقال:"لا أحلم بتقديم فيلم مع هيفاء وهبي وغالبا سأرفض العرض لو قدم لي".

وقال الفنان السوري رامز الأسود عن نفسه: "استحي بأن أظهر على السوشال ميديا أكثر مما أظهر على التلفزيون، الناس ليست بحاجة لي ولأخباري وليست مضطرة لمتابعة كل تحركاتي فأنا وغيري من الفنانين لسنا بمحور الكون بالنسبة لهم، وهناك في بلدنا تفاصيل أهم بمئة مرة من تحركات الفنانين، هذا العالم كله تفاهة وقلة عقل أعمل في التمثيل منذ 22 سنة ولغاية اليوم لا أملك منزل في دمشق ومازلت مقيما في منزل أهلي، أي معمل جرابات بسيط في الريف قادر أن ينتج ماديا أكثر مما أجنيه في السنة بخمسة أضعاف".

وأثارت تصريحات الأسود ردود فعل واسعة، ففي الوقت الذي اعتبر الكثيرون أنه فنان كبير ويحق له أن يبدي رأيه، كما ان أغلب ما قاله صحيح لا سيما فيما يخص الفنان معتصم النهار، فيما اعتبر البعض أنه بالغ في الهجوم على زملائه وان طريقته غير احترافية وكان الأفضل أن يكتفي بالصمت.