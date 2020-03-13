بيرين سات وزوجها بالحجر الصحي بعد انتقادات لتعاملهما مع كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ظل انتشار فيروس كورونا في أغلب دول العالم، وإعلان تركيا عن تسجيل أول مصاب بالفيروس على أراضيها، قررت النجمة التركية بيرين سات وزوجها المغني التركي كينان دوغلو إخضاع نفسهما للحجر الصحي الذاتي في منزلهما لمدة 14 يوما وذلك بعد عودتهما من بريطانيا.

وجاء قرر الزوجان هذا بعد العديد من الانتقادات التي وجهت إليهما نتيجة عدم اتخاذهما أمر الإصابة بالفيروس بجدية وقيامهما بجولة أوروبية في وقت ينتشر هذا الوباء بسرعة وبكثرة في دول العالم، ومن ضمنها بريطانيا، التي أعلنت عن وجود 13 إصابة مؤكدة حتى الآن.

وكان كينان دوغلو قد أعلن عن سفرهما، خلال سؤال توجه فيه أحد الصحفيين لهما قبل أيام حول ما هي الهدية التي قدمها كينان لبيرين بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف الـ26 من شهر فبراير، ليجيب حينها قائلا: "ذهبنا إلى لندن الأسبوع الماضي"، أي أنه كان يقصد ذهابهما في تلك الجولة كهدية لها.

وحالما سمع الشارع التركي تلك الإجابة بدأ بتوجيه النقد لهما حول أنهما يضربان بعرض الحائط كل التنبيهات التي تشير إلى ضرورة العزل وعدم السفر إلى أماكن ينتشر فيها الفيروس، وهو ما دفعهما في النهاية إلى اتخاذ ذلك الإجراء الوقائي.

وكانت بيرين قد احتفلت بعيد ميلادها من خلال صورة من مشهد لها في مسلسل "عطايا" نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت عليها بتعليق أثار مفاجأة بين محبيها، إذ وصفت عامها الماضي بأنه الأصعب على الإطلاق في مسيرتها.

Advertisements

وقالت بيرين في منشورها:" "يا له من عام... أصعب عام على الإطلاق... عندما توافق أن تصبح مادة مظلمة في نقطة، فأنت قريب من التلاشي الأعظم، أو أنت مجرد حلم من أحلام اليقظة، وليس لديك أي خطأ، كنت حرفيا على بعد 3 أقدام، لقد دخلت في كهف مظلم، بدأت في خيالي أكتب الأغاني وأرسم وأرقص وأعزف على بيانو، كدت أنفجر وأنا أتامل".

على صعيد آخر تستعد النجمة التركية إلى البدء بتصوير الموسم الثالث من مسلسل "عطايا" والذي كانت منصة "نتفليكس" قد أعلنت عن قرارها تصوير الجزء الثالث على أن يكون الموسم الأخير، وعلى أن تقوم بعرض الموسم الثاني الذي انتهت من تصويره فعليا في سبتمبر/أيلول القادم.