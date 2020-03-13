شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مسرح مصر يطرح أغنية جديدة بعنوان "بلاش تروح".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان حامد الشراب، نجم مسرح مصر، أغنية "بلاش تروح" من ألحانه وكلمات وائل حمزة وتوزيع شادى عويضة، ومن إخراج أبرام سمير وعبد الله صبرى، وتعد ثانى تجاربه فى مسيرته الغنائية بعد تقديم أغنية سابقة إهداء لزوجته.

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ورزق نجم مسرح مصر الفنان حامد الشراب مؤخرا بمولوده الأول "آدم"، معلنا ذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، ونشر حامد صورته من داخل المستشفى، مصحوبة بتعليق: "الحمد لله حمداً كثيرا طيبا مباركاً فيه.. اللهم أنبته نباتا صالحا.. أجمل هدية لعيد جوازنا".

وتابع: "فات سنة مع بعض وكانت أحلى سنة في حياتى كلها يا أجمل مريم فى الدنيا، ويا أجمل هدية ربنا رزقنى بيها، ودلوقتى ربنا رزقنى بهدية تانية".

وحرص أصدقاء حامد بفرقة مسرح مصر على توجيه التهنئة له، فعلق أوس أوس على الصورة قائلا: "مبروك يا أبو آدم"، فيما قال محمد أنور: "مبروك يا حبيبي وربنا يجعله من الذرية الصالحة إن شاء الله".