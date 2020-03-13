شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة هروب أسد من سيرك فاتن الحلو بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت دهب الحلو، مدربة الأسود رئيس مجلس إدارة السيرك المصرى الأوروبى أو ما يسمى بـ سيرك فاتن الحلو الموجود داخل نادى الشمس، حقيقة ما تردد حول هروب أسد من داخل قفصه الحديدى، مؤكدة أنها مجرد أكاذيب وشائعات سخيفة.

وقالت دهب الحلو، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "خبر هروب أسد من السيرك عندنا كذبة وشائعة سخيفة وليس له أساس من الصحة، والأسود موجود بأماكنها عندنا ومفيش حاجة هربت زى ما بيقولوا، والمفروض اللى بينشروا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يتأكدوا الأول قبل نشر مثل هذه الاخبار، لأن الأسود عندنا مؤمنة تأمين قوى داخل أقفاص حديدية ومغلقة تماما ومن الصعب بل من المستحيل أن يحدث مثل ذلك".

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وكان بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، تداولوا أخبارا عن هروب أسد من داخل السيرك المصرى الأوروبى أو ما يسمى بسيرك فاتن الحلو الموجود بنادى الشمس بمنطقة مصر الجديدة.











