شكرا لقرائتكم خبر عن انا إعصار تسونامي مبعتدمش أسامي.. أغنية جديد لمحمد رمضان "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان محمد رمضان، منذ قليل، أغنيته الجديد "إعصار"، عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب الشهير، والتي حققت ما يقارب الربع مليون مشاهدة خلال ساعة من طرحها، والتي بلغ مدتها حوالي دقيقتين فقط.

وجاءت كلمات الأغنية كالاتي "الى بنلاعبه بنغلبه، أكبر ما فيكوا بنتعبوا، من حيث أتيتوا أذهبوا، انا إعصار تسونامي مبعتدمش اسامي، واحد ما فيش مني تانى، طير بقي من قدامى".

Advertisements

ووطرح محمد رمضان مؤخرا أغنيته الجديد "انت جدع" على طريقة الفيديو كليب وتخطت الأغنية 5 ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها، واستطاعت الأغنية بعد طرحها بساعات تصدر ترند يوتيوب بالعديد من الدول مثل:"مصر والكويت، والأردن واليمن" وبعض الدول العربية الأخرى.

وفى سياق متصل توقف محمد رمضان، عن تصوير مشاهد مسلسله الجديد "البرنس"، بسبب الأحوال الجوية، الذى يخوض به السباق الرمضاني المقبل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين.

من جانب آخر، أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 4 مارس لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.