البرستيج حاجة والعفوية حاجة.. نجوم هوليود بشكل مختلف أمام الكاميرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعامل بعض النجوم والمشاهير بعفوية شديدة تخطف الأنظار حتى إذا تواجدوا بحفلات كبرى أو خلال استضافتهم بأحد البرامج التليفزيونية، وكانت من أغرب المشاهد التى لم نعتد على رؤيتها من أهم وأشهر نجوم العالم.
كذلك النجم العالمى ستيفن تايلر الذى يفضل دائما التعامل بعفوية شديدة سواء أمام الكاميرا أو بعيدا عنها، فالتقطت له عدة مرات صورا وهو ممسكا بمنديله لكى يتمخط، أيضا نجم هوليوود الشهير توم كروز سجلت له عدسات مصورى "البابارتزى" عدة صور خلال لحظة " تمخطه " أثناء تجوله بأحد الشوارع، وهو ما حدث ايضا خلال ظهور كروز بعدد من الحفلات وخلال تواجده على الـRED CARPET.
والنجمة العالمية أريانا جراند التى تحظى بشعبية جارفة حول العالم، لم تخجل من الظهور أكثر من مرة LIVE على مواقع التواصل الاجتماعى وهى تتمخط وهو الامر الذى اعتبره الكثيرون لن نجمتهم المفضلة تتعامل دائما بعفوية شديدة وتعتبر معجبيها هم من افراد عائلتها.
كما تضم القائمة النجوم والمشاهير التى سجلت عدسات المصورين عددا من اللقطات لهم خلال تمخطهم الأمير تشارلز ورئيس الولايات المتحدة الأسبق جورج بوش وغيرهم الكثيرين.
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