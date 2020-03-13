نادية العراقية تخضع لعملية ثالثة في عينها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة نادية العراقية، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها من غرفة العمليات. وعلقت الفنانة نادية العراقية، على الصورة: "عملية ثالثة فعيني الله لايحرم أحد من نور عينه". نادية العراقية، ممثلة عراقية، وُلدت في العراق عام 1963، وبدأت مشوارها الفني في المسرح والتليفزيون العراقي، ثم انتقلت إلى مصر وشاركت في أدوار ثانوية صغيرة، منها (سامحوني ماكنش قصدي) عام 2000، ثم فيلم (أفريكانو) بالعام التالي، لتتوالى بعد ذلك أعمالها، ومن أبرزها (أبو علي، حاحا وتفاحة، ورقة شفرة)، وقدمت قرابة 150 عملًا بين السينما والتلفزيون والمسرح، كان آخرها مسلسل "الزوجة 18"، في عام 2019.

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