"سقوط من موتوسيكل".. شاهد المشهد الذي أصيبت فيه نيللي كريم (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الحساب الرسمي لشركة العدل جروب، بموقع "إنستجرام" فيديو يكشف تفاصيل الحادث الذي تعرضت له الفنانة نيللي كريم، أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "100 وش".

وظهر في الفيديو الفنان إسلام إبراهيم على دراجة بخارية وخلفه الفنانة نيللي كريم التي تتعثر من فوق الدراجة البخارية وتسقط أرضا.

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وعلق الحساب الرسمي للعدل جروب على الفيديو: "الفنانة نيللي كريم تعرضت لحادث كبير في تصوير مسلسل بـ ١٠٠ وش وهتنزل التصوير الأسبوع ده إن شاء الله، حمدلله على سلامتك يا نيللي".

وكانت نيللي قد أصيبت بجرح كبير في قدمها اليمنى جراء الحادث، وقد تم خياطة الجرح في أحد مستشفيات القاهرة، وغادرت نيللي إلى منزلها في اليوم نفسه.



يُذكر أن نيللي كريم، تجسد دور امرأة محتالة في مسلسلها مسلسلها الجديد “100 وش”، الذي يشاركها الفنان آسر ياسين بطولته، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.