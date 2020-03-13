"غرام في التعليقات".. العوضي لياسمين عبدالعزيز: "بحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورتين جديدتين من أحدث "سيلفي" لها. ليعلق العوضي بعد دقائق من نشر الصورة قائلا: "بحبك". لتعلق له بالقلوب ثم نشر العوضي صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، لتعلق ياسمين: "من أجلك أنت ". يذكر أن ياسمين وأحمد العوضي قد أعلنا عن قصة حبهما بعد الأزمة التي أثارها شقيقها وائل منذ أيام، والتي طالب فيها ياسمين بالكشف عن تفاصيل علاقتها بالعوضي.

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