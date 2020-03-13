بعد تأجيل مباراة الأهلى والزمالك.. مدحت العدل يهاجم اللجنة الخماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

هاجم السيناريست مدحت العدل، اللجنة الخماسية التي تدير الكرة المصرية.

وكتب العدل عبر حسابه بموقع "تويتر"،: "اللجنة تؤجل مباراتي الأهلي والزمالك (بعد طلب الأهلي) رغم أن الطقس غداً جيد، هل عرفتم كيف تدار الأمور؟ أسدٌ عليّ وعلى الأهلي نعامةٌ، للأهلي كل الحق أن يقول ..الأهلي يحكم".

وأضاف في تغريدة آخرى: "هل تأكدتم الأن أن الإصرار على لعب مباراة الأهلي والزمالك ٢٤ كان عِنداً في مرتضي منصور ولإن الأهلي هُزم في مباراة السوبر ..هل تأكدتم أن مرتضي كان على حق وراعي المصلحة العامة بأكثر مما فعلت اللجنة الموقرة وأن حالة السعار والحمي من أجل لعب المباراة سذاجة مكشوفة؟".

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وتابع تغريداته: "إهداء للجنة الخماسية التي تدير الكرة أغنية عدوية ( أنا كنت مفكرك أتاريك أتاريك)".

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلى وإنبى المقرر لها غداً السبت، في الجولة الـ14 للدورى الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية.