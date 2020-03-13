بسبب العاصفة.. ميريام فارس تكشف عن الأضرار التي تعرض له منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، على توضيح كم الأضرار التي تعرض له منزلها بسبب العاصفة التي أطلق عليها اسم"التنين".

ونشرت ميريام، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على"إنستجرام"، صورًا تكشف من خلالها الضرر الذي أصاب منزلها بسبب العاصفة، ومنها تكسر السيراميك، وسقوط شيء يزن طنًا على أرضية المنزل، وخوفها من سقوط الأشجار.

وكتبت ميريام، على إحدى الصور التي عرضتها: "بعض الاضرار التي أصابت منزلنا جراء العاصفة.. الله يحمي الجميع ويحمي لبنان، اللي عم نعيشوا مخيف".

يذكر أن، ميريام فارس لديها ابن يدعى"جايدن" 4 سنوات، وكانت آخر حفلاتها في فبراير الماضي ضمن فعاليات مهرجان السعادة رأس الخيمة بدولة الإمارات.