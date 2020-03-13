أحمد عز ينضم لداعش فى «العارف.. عودة يونس» بعيد الفطر

انتهى فريق عمل فيلم «العارف.. عودة يونس» من تصوير كافة مشاهد الفيلم ومونتاجه ليصبح العمل جاهزاً للمنافسة فى موسم عيد الفطر.

وقرر صناعه أن ينتهوا من التطوير قبل خوضهم الدراما الرمضانية، حيث إن كل فريق العمل يشاركون فى أعمال تليفزيونية فى رمضان 2020.

الفيلم يشارك فيه عدد كبير من النجوم كل منهم يقدم دوراً مختلفاً عن جميع الأعمال التى قدمها سابقاً أولهم أحمد عز الذى حقق نجاحاً سينمائياً كبيراً فى الآونة الأخيرة بدوره فى فيلمى «الخلية» و«الممر» وجسد فى كل منهما دور ضابط، إلا أنه قرر مواجهة الإرهاب للمرة الثالثة ولكن هذه المرة، سيكون هو المتهم، حيث يجسد فيه شخصية شاب داعشى، يعمل هاكر حيث تجعله ظروف عمله

يملك معلومات خطيرة، ويتواجد وقتها فى أشياء شديدة الخطورة يتم التدريب عليها.

ويسجد أحمد فهمى لأول مرة شخصية بعيدة عن الكوميديا، حيث يعرف معلومات بالصدفة أيضا عن داعش ويكشف أهمية هذه المعلومات وكيف سيتعامل معها.

ويشارك فى العمل الفنان محمود حميدة، الذى يقدم دور سفير مصر بالجزائر، بينما يجسد الفنان الشاب أحمد خالد صالح شخصية ضابط يحقق فى قضية الجاسوسية.

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والبطولة النسائية للبنانية كارمن بصيبص وتقدم شخصية إحدى الفتيات الجزائريات التى ضمها المخرج للعمل نظرًا للهجتها العربية، وهى ثالث مشاركة لها فى الأعمال الفنية المصرية، بعد مشاركتها فى بطولة مسلسل «ليالى

أوجينى» أمام الفنان التونسى ظافر العابدين والفنانة أمينة خليل، والذى عرض فى رمضان قبل الماضى وحقق نجاحاً كبيراً، إلى جانب مسلسل «الزيبق» مع كريم عبدالعزيز وشريف منير.

وانتهى أبطال الفيلم من تصوير آخر مشاهد الفيلم فى ماليزيا، بعد تصوير استمر لعدة عدة أشهر فى مصر وإيطاليا وبلغاريا، كما تم تصوير السفارة الجزائرية فى أحد قصور منطقة المطرية القديمة والقريبة من حى عين شمس، ليصبح العمل الأعلى إنتاجياً حتى الآن حسب تصريحات الشركة المنتجة حيث تم الاستعانة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

يناقش الفيلم فترة صعود الجماعات الإرهابية، التى امتدت فى جميع الدول العربية منها مصر والجزائر، وينتقل من دولة لأخرى والتى يبرزها العمل وخاصة الجزائر.

الفيلم بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.