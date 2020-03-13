متابع لهنا الزاهد: "بطلو تصنع" وهي ترد

ميرنا وليد - بيروت - سخر احد المتابعين من الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ بعد مطالبتها المتابعين بفتح ابواب منازلهم للقطط والكلاب لحمايتهم من مياه الأمطار.

اذ علّق على منشورها قائلا: "وبالنسبة يا هانم للناس الغلابة اللي مالية البلد وبتفرش كراتين وتنام تحت البلكونات ملفتوش نظرك؟ بطلوا تصنع بقى".

الأمر الذي ازعج هنا التي ردّت بالقول: "وبالنسبة إن حضرتك أحول ومشوفتش التويتة البعديها".

الجدير ذكره ان هنا الزاهد تشارك في بطولة فيلم "الغسالة"، مع الممثل المصري أحمد حاتم، من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

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