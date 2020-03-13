محمد رمضان يطرح "تسونامي"-بلفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​محمد رمضان​ على قناته الرسمية عبر يوتيوب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "​تسونامي​"، وهي من كلمات إسلام شيندي وإسلام كنكا وتوزيع الديزل وألحان المدفعجية، وذلك بعد الترويج لها على صفحته الخاصة.

الجدير ذكره ان محمد رمضان كان قد كشف مؤخرا على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حصوله على جائزة ضمن حفل International Fashion Awards. ونشر صوراً له وهو يمسك الجائزة بيديه خلال إستلامها على المسرح وكتب: "ملك الأزياء العربية للرجال 2020 ... شكرا على جوائز الأزياء العالمية".

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