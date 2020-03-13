بالصور- ميرفا قمر تلغي جولتها الفنية الى الخارج بسبب كورونا

ميرنا وليد - بيروت - أرجأت الفنانة اللبنانية ​ميرفا قمر​رحلة فنيّة كان من المقرر أن تقوم بها الى لندن وأوروبا مع أحد اكبر متعهدي الحفلات بسبب فيروس كورونا الذي إجتاح العالم . وجاء إرجاء الحفل هذا تزامنًا مع إلغاء كافة النشاطات في البلدان التي كانت ستحيي فيها هذه الحفلات.

وكانت ميرفاقد بدأت منذ أواخر شهر شباط الفائت إتخاذ تدابير إحترازية من أجل هذا الوباء الداهم " كورونا "

وقد طرحت على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بعض الفيديوهات التي تحذّر من تداعيات هذا الفيروس جاءت جميعها على شكل إرشادات إحترازية لتجنّب تداعياته ومضاعفاته.

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