عامر زيان: "حضرتكن شو ناطرين؟"

ميرنا وليد - بيروت - اكّد الفنان اللبناني ​عامر زيان​ على ضرورة اعلان حالة الطوارئ في لبنان، بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، مستغربا من تقاعس السلطة لذلك.

وكتب عامر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "حالة طوارئ ضرورية كتير عم تكبر شوي شوي ومنها مزحة بعد شوي ترامب حا يعلن حالة طوارئ وحضرتكون شو ناطرين؟؟؟؟؟".

الجدير ذكره ان عامر زيان كان احيا مؤخرا حفلة عيد الحب في لبنان قدم فيها باقة من اجمل اغنياته ومنها "رح غني الليلة ، السنة سنتي ، ابن معلم، مستهونا"، وسط تفاعل كبير من محبيه.

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