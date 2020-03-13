ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الام المصادفين بهذا الشهر، كان ل​هيئة الحوار الثقافي​ الدائم في البقاع حضور تكريمي لافت تحت عنوان " تحية للمرأة" من خلال حوار اجرته امينة السر الشاعرة رانيا مرعي مع الفنانة اللبنانية ​ميشلين خليفة​.

الجدير ذكره ان الفنانة ميشلين خليفة كانت قد كشفت لموقعنا مؤخرا عن غيابها منذ فترة عن طرح الأعمال الغنائية الجديدة، قائلة :"نحن بشر، وليست لدينا عصا سحرية نجد من خلالها ما نريد، أحياناً تعاكسنا والظروف، وهي تلعب دوراً في حياة الإنسان، وتجعلني أحياناً أتجه إلى أمر أكثر أهمية من أن أفكر بفني".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- هيئة الحوار الثقافي الدائم تكرم ميشلين خليفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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