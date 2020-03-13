نجل الإعلامي أحمد يونس يفاجئ منى الشاذلي بفانوس رمضان.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الإذاعي المصري أحمد يونس ونجله “معز” الإعلامية منى الشاذلي بهدية مميزة، وذلك خلال حلولهما ضيفين على إحدى حلقات برنامجها “معكم” على قناة CBC.

يونس ونجله دخلا للاستوديو سويا، بينما حمل الطفل “فانوس رمضان”، وأهاداه لمنى الشاذلي، بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان.

الإعلامية المصرية عبرت عن سعادتها الشديدة بهذه الهدية المميزة، وقالت لنجل يونس: “تصدق إنك أول شخص يجيبلي فانوس السنة دي”.

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وتحدث أحمد يونس خلال الحلقة عن علاقته بابنه، حيث قال: “من أول ما عرفت أن مراتي حامل في ابني معز، وأنا اتجننت، كنت حاسس إن فيه حاجة جايه بتاعتي، وكل يوم هو بيكبر نظرتي للدنيا بتتغير بسببه؛ تفكيري واهتماماتي، لدرجة أني وصلت لمرحلة إن لو فيه حاجة ليّا باتنازل عنها وأقول هو أولَى”.

وأضاف: “مش باعامل ابني زي معاملة أبويا ليَّ؛ لأن الفرق في العمر بيني وبين والدي كان كبيرًا، وكان فيه فجوة في التفكير، وده كان عامل لي مشكلة، وطول عمري باقول إني لما أخلّف ولد هنزل لسن ابني على قَد ما أقدر؛ لأني مش حابب يبقى فيه فرق في التفكير، بس للأسف نزلت زيادة عن اللزوم، ووصلت لأتفه مما حَد يتخيّل”.