راخي ساوانت تطالب بإلغاء الاحتفال بأعياد هولي بسبب كورونا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تُعرف راخي ساوانت بطبيعتها الحرة، التي غالبًا ما يتم وصفها بأنها والجريئة. على مر السنين ، اكتسبت راخي تلك السمعة التي وضعتها بشكل دائم في دائرة الضوء في وسائل الإعلام لأشياء غير تقليدية إلى حد ما.

ظهرت الفنانة الهندية مرة أخرى على شبكة الإنترنت مع مقطع فيديو شاركته جمهورها ومتابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، حثتهم فيه على تجنب احتفالات هولي هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.

Advertisements

بحسب صحيفة “سبوت بوي” تعمل الممثلة على محاولة نشر الوعي بين الناس حول فيروس كورونا، وفقًا لها ، فإن العديد من الألوان التي تستخدم للاحتفال بأعياد الألوان “هولي” مصنوعة في الصين ، وبالتالي يمكن أن تكون ضارة.

في مقطع الفيديو ، حاولت راخي تحذير معجبيها وأتباعها بشأن التهديد الناشئ لفيروس كورونا. وذهبت أيضًا إلى وصف طبيعة الفيروس وذكرت أنه له آثار حادة.

بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بمراقبة آثار هذا الفيروس القاتل. في الهند أيضًا ، بدأ الناس في أخذ الفيروس على محمل الجد ونشر الوعي. في البداية ، تعرض تفشي فيروس كورونا للعديد من السخرية والاستهزاء على شبكة الإنترنت. ومع ذلك ، بدأت الأمور تأخذ منعطفًا حادًا حيث يواصل الفيروس انتشاره في البلاد.