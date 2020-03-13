رسالة مؤثرة من منى زكي لأحمد زكي قبل وفاته.. ماذا قالت؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كانت تربط النجمة المصرية منى زكي علاقة قوية بالنجم الراحل أحمد زكي، حيث أنه كان من أشد المتحمسين لها ولموهبتها في بداياتها الفنية، وكان يحرص دائما على مشاركتها معه في العديد من أعماله الفنية، وهو ما جعلها تعتبره مثل والدها وسندها في الوسط الفني.

وقد ظهرت مؤخرا رسالة مؤثرة بعثتها منى زكي لأحمد زكي أثناء فترة مرضه، قبل وفاته، عبرت فيها عن حبها الشديد له وتمنياتها له بالشفاء العاجل.

منى قالت في رسالتها: “أبويا وحبيبى، وحشتنى موت بجد، وحاولت أسال عليك وأنت في فرنسا بس الدكتور حسن البنا مكنش بيرد خالص، ولكن كنت بطمن عليك من محمود مرسى ومحمود سعد، على طول”.

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وأضافت: “وبعد ذلك سافرت ولسه جايه باقلى 3 ساعات، بحبك أوى ونفسى أشوفك معرفش ممكن ولا لا؟، أرجوك تكون كويس علشان كلنا بنحبك أوى وعاوزينك جدا، بحبك، منى زكي”.

يذكر أن منى زكي شاركت الفنان الراحل أحمد زكي في ثلاثة أعمال فنية، وهم “اضحك الصورة تطلع حلوة، وأيام السادات، وحليم”.

وكشفت منى في تصريحات سابقة أن الفنان الراحل أحمد زكي كان يحبها مثل ابنته، وقد انتظرها 8 شهور حتى تعافت من إصابة ظهرها في حادث سير حتى تستطيع تصوير دورها في فيلم “أضحك الصورة تطلع حلوة”، كما أنه أصر على تجسيدها دور جيهان السادات في مرحلة شبابها في فيلم “أيام السادات”، على الرغم من رفض المخرج محمد خان لها، وقد صدق حدس أحمد زكي، حيث تألقت منى في هذا العمل بشدة، وحصلت عن دورها على وسام الجمهورية، كما أشادت بها السيدة جيهان السادات.