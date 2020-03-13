ابنة شاروخان رسمياً على انستجرام

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

دشنت سوهانا خان، ابنة الفنان شارخان ، أخيرًا ، حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram علنيًا، والآن تستعد أندية المعجبين بها لمشاركة صورها الجميلة.

يعد أطفال شاروخان سوهانا خان و ابرام خان و أريان خان، يعتبرون الأكثر شعبية على الإطلاق بالنسبة لأبناء النجوم . حيث يجري متابعة الأطفال الثلاثة على نطاق واسع ولديهم بالفعل معجبون كُثر بوسائل التواصل الاجتماعي.

في الوقت الذي لايزال فيه إبرام صغيراً للغاية، فإن سوهانا و اريان من المستخدمين النشطين لوسائل التواصل الاجتماعي ، ومع ذلك ، فقد كان كل حساباتهما خاصة حتى الآن.

Advertisements

الآن ، اتخذت سوهانا خطوة ودشنت حاسبها الجديد على انستجرام. لذلك لا مزيد من ملاحقة نوادي المعجبين بها ،لأننا لدينا الآن إمكانية الوصول المباشر إلى حسابها الرسمي.

و بفحص حساب وملفها الشخصي اتضح أن معظم صور الفتاة المراهقة إما مع الأخوين أريان وأبرام أو مع والدتها غوري خان أو مع أفضل أصدقائها.

والمثير للدهشة أنه لا توجد صورة لشاروخان في حساب سوهانا. ومع أنها لا تزال تخطو خطواتها الأولى في منصة الفيديوهات والصور العالمية، لكن لديها بالفعل 129 ألف متابع. كما أن بعض النجوم الكبار مثل عليا بهات ، كاران جوهر وآخرون يتابعونها على إنستغرام.