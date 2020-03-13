بسمة وهبة تهاجم: أنانية وتعيش مراهقة متأخرة.. هل قصدت أنغام؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجمت الإعلامية المصرية بسمة وهبة مطربة شهيرة، بعد انفصالها عن زوجها مؤخرا.

بسمة قالت، في برنامجها “كل يوم” على قناة “ON”: “مطربة مشوارها كبير وعلى قد ما هو مليان أغاني حلوة مليان أزمات كتير، ودايما سر أزماتها بيكون بسبب الأنانية، اقرب الناس ليها عانوا من أنانيتها”.

وأضافت: “في كل مرة تعمل أغنية جديدة أو تحقق نجاح جديد الناس تقول خلاص هي ساندة على نجاحها وأكيد هتحافظ على مشوارها بدون مشاكل، لكن للأسف كل شوية نفس القصة، قصة الاستهتار بالمشاعر والعلاقات السريعة، وكل مرة زواجة سريعة تبدأ بسرعة وصدمة لجمهورها وتنتهي بنفس السرعة والصدمة، وفي كل مرة بيكون في طرف تالت هو اللي بيدفع التمن، بيت وأطفال وزوجة تانية، بيدفعوا تمن نزواتها وزيجاتها المتسرعة”.

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وتابعت: “الناس في الجلسات الخاصة بيتمنوا إنها تطبق كلمات أغانيها في حياتها الحقيقية بعيدا عن الاستهتار والمراهقة المتأخرة، والكلام النهاردة عن نهاية قصة قلبت بيها الدنيا من فترة يمكن تفوق قبل ما نقول اسمها ونسمع بصدمة جديدة”.

وعلى الرغم من أن بسمة وهبة رفضت ذكر اسم المطربة، لكن المتابعين أكدوا أنها تتحدث عن المطربة أنغام، خاصة بعد انفصالها مؤخرا عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بعد زيجة استمرت أقل من عام، وقد أثارت بها جدلا كبيرا، حيث أن أحمد إبراهيم رجل متزوج ولديه طفلين.