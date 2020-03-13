خوفا من كورونا.. إيمانويل ماكرون يرفض مصافحة ملك إسبانيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مصافحة ملك وملكة إسبانيا، خلال زيارة الأخيرين إلى فرنسا.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” فقد ضم الرئيس الفرنسي كفيه وانحنى قليلا أثناء استقباله ملك وملكة إسبانيا، مستخدما تحية على الطراز الهندي تسمى “ناماستي” بدلا من المصافحة واضعا في الاعتبار احتمالات نقل العدوى مع انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

بريجيت ماركون زوجة الرئيس الفرنسي والتي كانت بجواره لدى استقباله الملك فيليب في ساحة قصر الإليزيه، بدورها أرسلت قبلة في الهواء باتجاه الملكة ليتزيا لتحيتها.

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سلطات الصحة العامة الأوروبية كانت قد نصحت بتجنب المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي يمكن أن ينتقل عن طريق تلامس الجلد.

إسبانيا كانت قد سجلت 2124 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في حين سجلت فرنسا 1784 حالة وفقا لبيانات ذكرتها “رويترز”.

وفي فرنسا وصل التفشي إلى قلب السلطة السياسية حيث تأكدت إصابة وزير الثقافة في حكومة ماكرون كما وُضع مدير مكتب ماكرون في العزل بعد مخالطته لشخص مصاب.

يشار إلى أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، كان قد استخدم التحية على الطراز الهندي بدلا من المصافحة في وقت سابق هذا الأسبوع لدى استقباله زوارا في مؤتمر للكومنولث في لندن.