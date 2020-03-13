شكرا لقرائتكم حجز مسبق لـ70 ألفاً.. كورونا يغلق معرض رافايلو الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أغلق المعرض الرئيسي المكرس لفنان النهضة الكبير رافايلو الذي توفي قبل 500 عام، أبوابه الأحد في روما بعد ثلاثة أيام على افتتاحه إثر مرسوم الحكومة بإغلاق كل المتاحف الإيطالية حتى الثالث من نيسان/أبريل.

ورغم انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد، كان 70 ألف شخص حجزوا مسبقا بطاقات عبر الإنترنت لزيارة المعرض. ويستمر المتحف الذي افتتح الخميس إلى الثاني من حزيران/يونيو، وقد أتى ثمرة لثلاثة أعوام من الجهود سمحت بجمع حوالي مئة من أعمال رافايلو صاحب الموهبة المبكرة الذي توفي العام 1520 عن 37 عاماً فقط.

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ويتميز رافايلو بأناقة لوحاته وكمالها وهو شكّل مع ميكيلانجلو وليوناردو دا فينتشي أكبر ثلاثة فنانين في عصر النهضة. وإلى جانب متحف "غاليريا ديل أوفيتزي" في فلورنسا المساهم الأكبر في المعرض، أعار متحف اللوفر الباريسي لوحات من مجموعاته فضلا عن "ناشيونال غاليري" في لندن وواشنطن ومتحف "برادو" في مدريد.

ومن أشهر أعمال الفنان المعروضة في روما "العذراء والوردة" وبورتريه للبابا "يوليوس الثاني" والكاتب والدبلوماسي "بالداساره كاستيليونه". والتزمت متاحف الفاتيكان التي تعتبر مصدر إيرادات كبيرة مع ستة ملايين زائر سنويا، بتعليمات الحكومة الإيطالية وأغلقت أبوابها حتى الثالث من نيسان/إبريل.

وكذلك فعلت المعالم الأثرية الرئيسية في البلاد مثل المنتدى الروماني والكولسيوم في روما وبومبيي في خليج نابولي.