شكرا لقرائتكم خبر عن "عاصفة التنين" تهزم مهرجان شاكوش وعمر كمال الجديد فى معركة التريندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الثنائي عمرو كمال وحسن شاكوش لسقوط مدوٍ، أمس، بعد طرح أغنيتهما الجديد "بونبوني ساقط في نوتيلا"، التى لم تشارك في تريندات السوشيال ميديا، كما اعتاد الثنائي بأغانيهما السابقة، التى نجحت دائماً في السيطرة على القوائم الأكثر تعليقاً وتغريداً، وحققا عدد مشاهدات بالملايين في الساعات الأولى من المنافسة.

وسقط مطربا المهرجانات الشعبي في أول اختبار حقيقي لهما، ولم يشاركا بأي تريند من مختلف منصات السوشيال ميديا، بعد أن سيطرت عاصفة التنين أمس على مختلف قوائم التريندات والكوميكسات الساخرة ومقاطع الفيديو من قلب الحدث، وهو ما ساهم بشكل كبير في إلهاء المواطنين والمدونين بالعاصفة وتركهم الأغنية الجديدة التى طرحها كمال وشاكوش.

وكان ثنائي المهرجانات يتربعان على مختلف مواقع السوشيال ميديا، فور بثهما لأغنية من أغانيهم، وهو ما حدث في أغنيتهما الأولى "بنت الجيران"، ومن ثم "عود البطل"، وسرعان ما سقطا في المنافسة لأول مرة، بعد سيطرة حالة الطقس التي شهدتها البلاد على مدار الساعات الماضية، بالإضافة إلى عدم إضافة لون كلمات جديد في الأغنية مما يجعلها نفس نمط الأغاني السابقة وهو ما ساهم بشكل كبير في عدم انتشارها.

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وكان من ضمن الأسباب التي ساعدت بشكل كبير في هبوط الأغنية الجديدة من التريند، هو توقيت نشرها، فمعدل نشر الأغاني والمهرجانات من قبل الثنائي هو ما سيساهم بشكل كبير في سقوطهما من المنافسة، فلم يمر سوى 9 أيام فقط على نشر الأغنية السابقة لهما "عود البطل" التي تم طرحها يوم 3 مارس، وهو ما لم يعطي وقت كافي للمنافسة بها وتسويقها، بالإضافة إلى سيرهما على نفس نمط الأغاني والألحان وبنفس الأداء وهو ما يفقدهما التنوع المطلوب للمنافسة الشرسة مع مطربي المهرجانات الآخرين.

وحققت أغنية عود البطل لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، ما يزيد عن 26 مليون مشاهدة خلال 9 أيام منذ طرحها على موقع يوتيوب، لتواصل بذلك الأغنية طريق نجاحها وانتشارها بين الجمهور.

وتأتى هذه المشاهدات بعد حذف الأغنية على يوتيوب قبل عدة أيام من تحقيقها 6 ملايين مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط من طرحها في المرة الأولى، ويرجع حذف أغنية "عود البطل"، لحسن شاكوش وعمر كمال، إلى انتهاك حقوق الملكية لإحدى الشركات التى قدمت بلاغا ضد الأغنية، واتهمت المطربين عمر وشاكوش بسرقة لحن مهرجان "خطفتنى".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية قد قررت إنشاء "شعبة للأداء الشعبى" وليس ما يسمى بالمهرجانات يحصل أعضاؤها على "ترخيص سنوى" بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة فى النقابة مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغانى مع الأخذ فى الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطى النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء على الإقرار الموقع منه بذلك وأيضا طبقا للقانون.