شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Wonder Woman 1984 يتحدى فيروس كورونا ببوستر جديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والخيال Wonder Woman 1984، على طرح بوستر جديد للفيلم المقرر عرضه يوم 5 يونيو المقبل بدور العرض السينمائي، لتعلن عن تأكيد طرح الفيلم بالرغم من التأجيلات التي تشهدها الأفلام خلال الفترة الحالية.

ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم عبر تويتر، مقطع فيديو ضم بوستر جديد للممثلة العالمية جال جادوت، لتؤكد على ميعاد طرح الفيلم بشكل رسمي في دور العرض السينمائي.

وبحسب صحيفة فاريتي، فان مخرجة فيلم Wonder Woman 1984، أكدت هى وفريق عملها اثناء تواجدها في مؤتمر CCXP، في البرازيل أن الجزء الثالث من القصة الشهيرة جاهز وتم الانتهاء من كتابة السيناريو الخاص به وفي انتظار الضوء الأخضر لتصويره.

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وكان قد نجح الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.

الفيلم بطولة النجمة جال جادوت (Batman v Superman: Dawn of Justice، كريس باين بطل سلسلة Star Trek، روبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون (Robin Hood)، الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.