شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تعتذر لـ نادية الجندى ونبيلة عبيد عن "سكر زيادة" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت الفنانة حنان مطاوع للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد للظهور معهما كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسلهما "سكر زيادة"، والذى كان يحمل عنوان "نساء من ذهب" بعد ما رشحها المخرج وائل إحسان للظهور فى مشهد محورى خلال الأحداث بحانب بطلتى العمل، إلا أن حنان اضطرت للاعتذار بسبب انشغالها الشديد فى تصويرمسلسل " القاهرة كابول" من بطولة طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب، والمقرر أن يعرض فى موسم دراما رمضان المقبل، بالإضافة إلى انشغالها بتصوير مسلسل " بنت القبايل" الذى يعرض حالياً على إحدى القنوات الفضائية.

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‎مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدى وهو أقرب للسيت كوم ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقررالإعلان عن أسمائهم تباعًا‪.‬

‎المسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكي التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.