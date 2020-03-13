شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تعطي نصائح لمحاربة فيروس كورونا في فيديو جديد على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة سمية الخشاب، على مشاركة جمهورها، بمقطع فيديو جديد لها عبر تطبيق الفيديوهات تيك توك، وهى تعطي نصائح لتجنب نقل العدوي من فيروس كورونا، ولمحاربة الفيروس الذي تفشي في معظم أنحاء العالم وخلف ضحايا بالألاف.

ووجهت الخشاب، بعض النصائح في مقطع الفيديو الذي نشرته منذ قليل، قائلة "علشان نقضي على فيروس كورونا، مينفعش ناكل أكل متلج ولازم يبقي سخن، فيروس كورونا حجمه كبير جدا علشان كدا اى قناع بيمنع دخولها، فيروس كورونا بيعيش على الايدين 10 دقايق لازم نغسل أيدينا بشكل دوري للحماية، ولو شربنا ماية واتعرضنا للشمس هنقضي على فيروس كورونا".

@somayaelkhashab ##معا_ضد_كورونا ##سميه_الخشاب♬ original sound - somayaelkhashab Advertisements

وكانت النجمة سمية الخشاب طرحت كليبها الجديد بعنوان "عربية أنا"، من كلمات هشام صادق وحسن محمد وتوزيع محمود الشاعرى وميكس وماستر كريم عبد الوهاب وألحان سميه الخشاب، ومن إخراج رندلي قديح.

وتقول كلماتها: "عربية انا قالوا فيها الجمال وهبه من ربنا القوام والدلال وعربيه انا اقوي من الخيال وعربيه انا شمس وقت الغروب وعربيه انا صعب عنها تتوب وعربيه انا والتاريخ ياما قال وفي مين غيري تقدر تراعي الظروف لو سنين وفي صبري وشهامتي وطباعي دي حتلاقي مين وصفات العروبة اللي فينا دي موجوده فين وجمالنا ده باين علينا علشان طيبين انا الدنيا شايفه، وعارفه اني مليانه خير في رحله صمودي الوجودي اللي غير كتير تاريخ يحكي دوري الضروري وكياني الكبير مفيش زي روحي وطموحي اني اعلي وأطير".

والأغنية فكرة سمية الخشاب التى يبدو أنها تركز فى الفترة الحالية في الغناء للمرأة، وبالتحديد على قضايا المرأة العربية الشرقية بصفاتها وملامحها، خاصة بعد نجاح أغنيتها "بتستقوى"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب من إخراج جميل المغازى، التى تحارب من خلاله العنف ضد المرأة.