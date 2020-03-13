شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الإفيهات المناسبة لعاصفة التنين على طريقة عادل إمام محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد المصريون على الدعابة من كل ما يقابلونه في حياتهم حتي لو كان الأمر بمثابة إعصار كبير يطلق عليه الكثيرون عبر السوشيال ميديا إعصار التنين، وهو ما جعلنا نتطرق خلال هذا التقرير إلى مجموعة من الإفيهات التي تناسب حالة الطقس الحالية التي تضرب البلاد.

محمد هنيدى

البداية من محمد هنيدي الذي يتصدر المشهد بعبارته الشهيرة: "منك لله يا فخري"، والذي يرددها كثيرون منذ أن قالها أثناء أحد مشاهده في فيلم "جاءنا البيان التالى"، وهي العبارة التي تناسب من يعملوا في ظل تلك الظروف خاصة أن مشهد هنيدي جاء أثناء معاناته من برودة الطقس حيث كان يعمل مراسل في أحد البلدان وسط الثلوج وهو يعاني من البرودة.

عادل إمام

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"غطينى يا إلهام"، جملة الزعيم عادل إمام الشهيرة، والذي رددها ضمن أحداث دوره فى فيلم "النوم في العسل"، حيث قالها أثناء حديثه إلى زوجته، والتى جسدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

محمد سعد

شعر صدري هيقع من السقعة، واحد من الإفيهات المناسبة أيضًا، حيث جاءت علي لسان محمد سعد، وذلك خلال فيلم "اللمبي" أثناء جريه بملابسه الداخلية في الشوارع، ليقوله هذا الإفيه بسبب شعوره بالبرد الشديد، وهو الإفيه الذي مر عليه سنوات منذ طرح فيلم اللمبي إلا أنه ما زال محفوظا في الذاكرة.