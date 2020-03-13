شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يلغى الحضور الجماهيرى أشهر برامج "التوك شو" الأمريكية.. "إلين شو" أهمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإعلامية الأمريكية الشهيرة إلين دي جينيريس، إلى إلغاء حضور الجماهير فى برنامجها "إلين شو"، للحد من التجمعات بسبب المخاوف من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وكتبت إلين عبر حسابها بموقع "تويتر" :"لدي بعض الأخبار في الوقت الراهن، سأصور برنامجي بدون جمهور في الاستوديو، أعتذر جدا لكل من كان يتطلع للحضور، لكني أفعل ذلك من أجل سلامة المعجبين وفريقي وطاقم العمل".

كما تقرر بداية من 16 مارس الجاري بث برنامج The Late Show وبرنامج The Tonight Show وغيرهما من البرامج المشابهة بدون حضور جمهور مباشرة في الاستديو بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم بلغ 132 ألفا و567 حالة، وأضافت المنظمة - وفقا لشبكة (سى إن إن) الأمريكية - أن نحو 5 آلاف شخص توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي.

وأوضحت المنظمة أن أغلب حالات الإصابة سُجلت فى الصين بواقع 80 ألفا و981 حالة، تلتها إيطاليا التى سجلت أكثر من 15 ألف حالة، فيما تأتى إيران فى المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 10 آلاف حالة.

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كانت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم - أن 1318 من المصابين غادروا المستشفيات أمس بعد تعافيهم، ما رفع العدد الإجمالى للمتعافين إلى 64216 شخصا.

وأعلنت السلطات الإيطالية مساء الخميس أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 15113 حالة، بينما تجاوزت الوفيات حاجز الـ1000، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لرئيس هيئة الدفاع المدنى، أنجيلو بوريللى، الذى أكد تسجيل 1016 حالة وفاة بعد تسجيل 116 حالة فى يوم واحد.

وأشار بوريللى إلى أن أعمار 98% من المتوفين بسبب كورونا تفوق 69 عامًا، مؤكدًا أن 1258 تعافوا من الوباء.