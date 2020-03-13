تماشيا مع العاصفة.. محمد رمضان يطرح أغنية "إعصار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: طرح الفنان محمد رمضان، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، أغنيته الجديدة "إعصار"، تماشيًا مع "عاصفة التنين" التي تعيشها مصر حاليًا. الأغنية كلمات إسلام شيندي وإسلام كنكا، وتوزيع الديزل، وألحان المدفعجية. Advertisements الأغنية حققت قرابة 130 ألف مشاهدة بعد ساعة من طرحها. ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي، للعرض في السباق الرمضاني المقبل.

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