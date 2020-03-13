"زمان في بولاق كنت بلبس كيسين".. صلاح عبدالله يعلق على الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان القدير صلاح عبد الله، التعليق على العاصفة وموجة الطقس السيئ، التي تتعرض لها مصر خلال هذه الأيام.

وكتب صلاح، عبر حسابه على"تويتر": "يا تنين.. في بولاق زمان، لما كانت تمطر، في ثواني الشوارع تبقى وحل وبرك طين، وكنت بلبس جزمة وأحط التانية في كيس وأنا خارج، وبعد المزلقان أبدلهم .. دا لما كان عندي جزمتين.. قبل كدا كنت بحط الفردتين في كيسين وألبسهم متكيسين، بس كنا كويسين".

وتضرب مصر موجة طقس سيئ منذ أمس، وقرر مجلس الوزراء تعطيل الدراسة ومنح إجازة للعاملين في القطاعين العام والخاص، إجازة.