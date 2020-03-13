انضمام أحمد كرارة لأبطال مسلسل "القمر.. آخر الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

انضم الفنان أحمد كرارة، لأبطال المسلسل الدرامي الجديد "القمر.. آخر الدنيا" للمخرج تامر حمزة.

وقال كرارة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المسلسل بدأ تصويره يوم الثلاثاء الماضي، ولكنه لم يبدأ تصوير مشاهده حتى الآن.

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وعن سبب مشاركته بهذه التجربة، قال: "وافقت عليها عشان خاطر المخرج تامر حمزة، فهو مخرج متميز".

يذكر أن أحمد كرارة، يشارك في دراما بمسلسل"حب عمري" بطولة هيثم شاكر، وسهر الصايغ، ومنة فضالي، ومي القاضي، وأماني كمال، وسامح الصريطي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.